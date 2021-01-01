Bakan Soylu ‘burası psikolojilerini çökertti’ diyerek paylaştı!

Bakan Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerini kullandı.









