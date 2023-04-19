Bakan Soylu: Balkon konuşması hazırlanırken Avrupa liderleri sıraya girecekler

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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Esnaflarla bir araya gelen Soylu, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.



"KORKU DUVARLARININ TAMAMINI YIKTIK"



Bakan Soylu, "Yapacağımız çok iş var. Daha enerjimizin yüzde 100'ünü yerli yapacağız. Tayyip Erdoğan daha bir tane araba üretti. Öyle mi? 21 yılda. Ama açtığı yoldan gelecek nesiller kaç araba üretecek, hep beraber göreceğiz. Onların bizi korkuttukları o putların, o korku duvarlarının tamamını yıktık Allah'ın izniyle. Eskiden Amerikan Büyükelçisi bir laf söylediği zaman herkes çıkardı, acaba ne olacak diye? Şimdi, Amerikan Başkanı'nı kimse sallamıyor. Bu istikamet Allah'ın izniyle devam etsin. Tayyip Erdoğan gibi liderleri biz 100 yılda bir bulamayız. Hem kendi enerjimizi kazanacağız, hem kendi topumuzu yapacağız, hem de daha fazla savaş gemisi yapacağız, uçak gemisi yapacağız. Hem Allah izin verirse kendi uçağımızı yapacağız. Muharip uçaklarımızı yapacağız ve kendi tankımızı yapıyoruz. Bunların her birini birlikte yapacağız. Eksiklerimiz olur, bu eksikleri de inşallah beraber telafi edeceğiz. AK Parti yerli ve millidir Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Cumhur İttifakı Yerli ve Millidir" Şeklinde konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU EVİNİN YOLUNU BULAMAZ"



Her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaçlarının olduğunu İfade eden Soylu, "Yaptıklarımızın tamamını bir günde geri döndürmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıya kalacağımız açıktır. Ailelerimize saldırıyorlar, ailelerimize, LGBT denilen bir sapkınlıkla erkeği erkekle, kadını kadınla evlendirmek için Avrupa'nın, Amerika'nın ortaya koyduğu ve filmler üzerinden televizyon üzerinden neslimizin aklını çalmaya çalıştıkları bir tehdit ve bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Allah muhafaza, Türkiye'nin bugüne kadar biriktirdiklerinin tamamen ortadan kaybolmasına da sebebiyet teşkil edebilirler. Beni bağışlayın, belki söylememem gerekir ama "Kılıçdaroğlu'na üç tane koyun versen ülkeyi kaybeder. Diye, düşünüyorsunuz. Bak bir şey söyleyeyim; koyunlar akşam ahırlarını bulur da, Kılıçdaroğlu evinin yolunu bulamaz" diye konuştu.

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"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ DE İSTEMEDİLER"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a birçok proje kazandırdığını belirterek, İBB Başkanlığı dönemine de vurgu yapan Soylu, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni İstanbul'dan bir çıkarmış olalım, İstanbul Havalimanı'nı kapatalım tekrar Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'na dönelim. Avcılar-Tepe'den Zincirlikuyu'ya kadar İstanbul'un trafiği kilit olur. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un trafik yoğunluğunu ve yaşam yoğunluğunu bu tarafa attı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmasının bir sebebi var. TIR'lar, kamyonlar ve otobüsler, trafik yoğunluğu o tarafa gitsin diye. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmamak için Gezi Olayları'nda kıyameti kopardılar, yapamazsınız dediler. Hiçbir şeyi istemiyorlar. Bunlar iki gün önce Cumhurbaşkanımızın açtığı İstanbul Finans Merkezi'ni de istemediler. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ortaya koyduğu iradeyle beraber çalışkanlıkla beraber eserlerle beraber İstanbul'un tıkanmasını, İstanbul'un üretim merkezi olmaktan uzaklaşmasını, eğitim merkezi olmaktan uzaklaşmasını engellemiştir" Şeklinde konuştu.

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"BİZ İKTİDAR-MUHALEFET HİÇ KİMSENİN PARASINI KESMİYORUZ"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu, "4 yıldır milletimiz böyle tercih etti, başka bir yönetime verdi. 4 yıldır bunların binde birinin yapılabildiği bir anlayış dahi görmüyoruz. 'Biz muhalefetteyiz' diyor. Biz iktidar-muhalefet hiç kimsenin parasını kesmiyoruz. Konya Belediyesi ne alıyorsa Bursa Belediyesi nüfus başına ne alıyorsa ki İstanbul vergiden en çok gelir elde eden şehirdir. O da onu alıyor. Yüzlerce milyar lira para aldı. Yani, Evliya Çelebi eğer devrimizde yaşamış olsaydı seyahatlerinden vazgeçerdi. Seyahatname yazıyordu biliyorsunuz. Çünkü bakar görürdü ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı benden daha çok seyahat ediyor. Bari o yazsın onları. Bir de büyük bir maharetleri var İstanbullu olarak biz onlara teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İstanbul'un kas gücünü kuvvetlendirdiler. Nasıl kuvvetlendirdiler? Belediye otobüslerini iterek. Beni bağışlayın, ben olanı söylüyorum. O yetmedi bir de zamanında yapılmış bu elektrikli yürüyen merdivenler var. Önünde bir tabela var. "Bakıma alınmıştırö diye. Hadi bir gün aldın, iki gün aldın, üç gün dört gün aldın da 365 gün sen bunu niye bakıma alıyorsun? Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama ben, onun ilahi bir sonucu olduğunu düşünüyorum, beni bağışlayın. Cenab-ı Allah İstanbul'a hizmet etmeyi adama nasip eder, insana nasip eder. O bir nasip meselesi" ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA LİDERLERİ SIRAYA GİRECEKLER"



14 Mayıs akşamını işaret eden Soylu, "Allah'ın izniyle o akşam olacak. Sizin o güçlü oylarınızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasına hazırlanırken, Avrupa liderleri sıraya girecekler: Tayyip Reisle görüşebilir miyiz? Diyecekler. Allah bizi, size mahcup etmesin. 14 Mayıs'ta milletimizin ferasetiyle bizi karşı karşıya bıraksın. Tayyip Erdoğan'ı size emanet ediyoruz" dedi.