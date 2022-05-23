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Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

#İçişleri Bakanlığı#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

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İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gerçekleştirdiği 'Evlat Nöbeti'nin, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 1000'inci nöbetine ilişkin bir video hazırlandı.

Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

Videoda, Diyarbakır Anneleri'nin gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalar yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videoyu Twitter hesabından şu açıklama ile paylaştı:
"Evlat Nöbeti'nin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."

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Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

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#İçişleri Bakanlığı#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti

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