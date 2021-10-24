Bakan Soylu açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."
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