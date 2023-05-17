Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-16 Mayıs'ta Şırnak Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.
BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesinde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" dedi.
Şehitlerimizin intikamı alındı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 17, 2023
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam
5 TERÖRİST
SARI TORBADA
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗ pic.twitter.com/XnBMUAR3hP