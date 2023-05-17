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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirildi

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#MİT#Terör#Kobani
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 09:37

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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#MİT#Terör#Kobani

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