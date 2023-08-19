Bakan Şimşek’ten İmamoğlu jesti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Bu görüşmenin ardından dün de Mehmet Şimşek’e uzun süredir beklediği dış borçlanma talebine onay verdiği için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Paylaşımında, “İstanbul’un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere Hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkürler” ifadesine yer veren İmamoğlu, kredinin kullanılacağı projeleri de “M17 Mahmutbey- Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye -Ataşehir – Göstepe Metrosu / 300 metro aracı, M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 metro aracı ve T4 Topkapı – Mescid-i Selam Tramvayı /34 Tramvay Aracı” olarak sıraladı.

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PERDE ARKASINA HÜRRİYET ULAŞTI

Hürriyet, Mehmet Şimşek ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen çarşamba günü gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, Bakan Şimşek, İmamoğlu ile yaptığı görüşme esnasında, “Randevunuzu görünce, İBB’nin bizle ilgili konuları neler diye sordum. Bekleyen dosyalar vardı, siz geleceksiniz diye hepsini imzaladım” dedi. Duyduklarından çok mutlu olan İmamoğlu da Şimşek’e “Bu dosyaların İstanbul için çok önemli ve kıymetli olduğunu” söyleyip teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu, her fırsatta buldukları kredilerin Ankara’da onaya takılması nedeniyle yatırımların aksadığından yakınıyordu. Kredilerin onayıyla bu durum da ortadan kalkmış oldu.

İSTANBUL YOLCULUĞUMUZ KESİN

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için Nevşehir’deydi. Avanos’taki Ayhanlar Cemevi’ndeki törene İmamoğlu, belediye temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu, gazetecilerin, ‘Genel başkanlığa aday mısınız?’ sorusu üzerine, “Bütün açıklamalarımı tane tane yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var” dedi. (DHA)