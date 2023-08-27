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Bakan Şimşek açıkladı! Denetimlerde yapay zeka dönemi

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#Bakan Şimşek#KDV#E-Ticaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 14:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kayıtdışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz…" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek'in mesajları şu şekilde:

Kayıtdışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz…

Kayıtdışılık sadece vergi kaybı değildir; esas sorun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribattır. Yani finansmana erişememe, düşük ölçek ve zayıf verimlilik…

KDV ORANLARINI HATALI UYGULAYANLARA YAKIN TAKİP

Hatalı KDV oranı uyguladığı tespit edilen 8 bin 531 mükellefi denetledik, 550 milyon lira kayıt dışı hasılat tespit ettik.

Günübirlik kiralamalar konusunda kısa süre içinde 5 binden fazla adreste denetim yapıldı. Bu denetimlerde 555 kişinin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gereken günübirlik kiralama işi yaptığı halde kayıtsız çalıştığı tespit edilmiş ve 7,2 milyon lira ceza kesildi.

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Bu yıl, e-ticaret kapsamında 2021-2022-2023 yıllarında mal ve hizmet satışı yapan 48 bin mükellefin hesaplarının analiz edilmesinde 23,4 milyar liralık işlem yapıldığını tespit ettik. Bunlar hakkında da uyumsuzluk kontrollerini başlattık.

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#Bakan Şimşek#KDV#E-Ticaret

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