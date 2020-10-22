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Haber Giriş: 22.10.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk okuduğu ilkokuldaki öğrencilerle buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından sınıftaki öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından sınıftaki öğrencilerle buluştu.

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