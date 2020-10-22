Son Güncelleme:
Bakan Selçuk okuduğu ilkokuldaki öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından sınıftaki öğrencilerle buluştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından sınıftaki öğrencilerle buluştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle