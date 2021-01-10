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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, MEB çalışanı 'Ziya Selçuk' ile görüştü

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Bakan Selçuk, MEB çalışanı 'Ziya Selçuk' ile görüştü
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle aynı ismi ve soyismi taşıyan bakanlık çalışanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da MEB'im Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" dedi.

 

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