MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı
GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşvikinin süresinin 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki 5 puanlık indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi