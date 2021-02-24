DHA
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşvikinin süresinin 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki 5 puanlık indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.