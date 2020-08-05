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DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 00:25,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu: ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı

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Bakan Selçuk duyurdu: ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı
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Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2013 yılında 14 olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) sayısının, 2019 yılında 81'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2013 yılında 14 olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin sayısı, 2019 yılında 81'e ulaştı. 81 ilimizde faaliyet gösteren ŞÖNİM'lerimizden, 2019 yılında 164 bin 945 kadın, 9 bin 494 erkek ve 19 bin 12 çocuğumuz hizmet aldı" ifadelerine yer verdi.

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