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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk bu fotoğrafla paylaştı: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor

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Bakan Selçuk bu fotoğrafla paylaştı: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul bahçesinde öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen bayrak töreninin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen millî marşımız avlularda yankılanmalı" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, bugün bir okulun bahçesinde öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen bayrak töreninin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk mesajında ise, "Fotoğrafa uzun uzun baktım. Bu ayrılık, uzun sürmesin daha. Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen millî marşımız avlularda yankılanmalı. Maske, mesafe ve tedbirlerle çok ciddi yol aldık; lütfen, gayreti elden bırakmayalım. Okullar çocuklarındır" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK DAHA ZOR'

Bakan Selçuk, bir diğer paylaşımında da, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım; Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz" ifadesini kullandı.

 

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