Bakan Özhaseki'den köy konutları paylaşımı: Vatandaşlarımızın yuvalarına dönmeleri için dinlenmeden çalışıyoruz

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Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıma neden olan “bin yılın felaketi” 6 Şubat depremlerinden hemen sonra yapımına başlanan deprem konutlarının yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlk köy konutlarını depremden 76 gün gibi kısa bir sürede teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyündeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

“KÖY KONUTLARI, YAZ AYLARINDA SICAĞA, KIŞ AYLARINDA İSE SOĞUĞA KARŞI YALITIMLI”

Bakanlık tarafından yayımlanan videoda görüşlerine yer verilen Proje Müdürü Mehmet Suat Şahin, “Şu anda bulunduğumuz yer Özbek Mahallesi... Bu mahallede toplam 41 konutumuz var. Kadıoğlu Çiftliği Mahallemizde 44, Kelibişler Mahallemizde ise 7 konutta çalışmalar sonlanmak üzere. Konutlarımız net 121 metrekare ve verandalı. Yaz aylarında sıcağa, kış aylarında da soğuğa karşı yalıtımlı. Konutlarımızı tamamlamak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımız devam ediyor. Konutlarımızı 45 gün dâhilinde tamamlamak için yoğun bir tempoyla toplamda 700 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Kadıoğlu Çiftliğimizin akabinde Özbek Mahallemizdeki 25 konutu Kurban Bayramı’na yetiştirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“KÖY KONUTLARINDA YÖRESEL MİMARİYE UYGUNLUK VE FERAHLIK GÖZETİLİYOR”

3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri; köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. KÖY KONUTLARI; geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.