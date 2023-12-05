Bakan Özhaseki'den 'İstanbul depreme hazır mı' sorusuna cevap: 600 bin konut çok riskli

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Özhaseki'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

Bize düşen tedbirli olmak, rastgele yapılar yapmamak ve bu depreme hazırlıklı olarak çok sağlıklı binalar inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz var.

Aşağıda müthiş bir güç var, bizim gücümüzün çok üzerinde bizim isteğimizle hareket etmiyor. Onunla savaşamayız, onu yenemiyoruz zaten o zaman yapmamız gereken tek şey onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve o uyum içerisinde hayatımızı sürdürmek.

Tespitlere göre 6 milyon civarında konut var İstanbul'da. 1 buçuk milyon civarında da iş yeri var. Bunun içerisinde 600 bin konut çok riskli görünüyor. Bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan şey kentsel dönüşüm.

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2012'de aslında kentsel dönüşüm yasası çıkmış. Ve o günden bu güne 800 bin civarında binamızı yenilemişiz. Bunlar sapa sağlam duruyor. Risk taşımıyor.

Şu anda da 170 bin civarında bağımsız birimin inşaatı devam ediyor ve ciddi bir şekilde buralara para harcanmış, ancak yetmiyor bu. Bizim bunu hızlandırmamız lazım. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yerinde dönüşüm deprem bölgesi için başlattığımız bir proje. Zemin etütleri yapılacak, ona uygun statik çözümlemeler gelecek mühendislik hesapları devreye giriyor. Ve neticesinde de o mevzuata uygun olarak binasını yapacak sorun yok. İşte biz orada vatandaşa dedik ki siz yerinizde evinizi dönüştürmek istiyorsanız biz size 1,5 milyon lira para veririz.

Şu an aslında 100 metrekarelik bir evin çıplak maliyeti 1,5 milyon lira. Şehirden şehre değişebilir, ustalık fiyatlarıyla , işçilik kalitesiyle farklı olabilir ama fiyat bu kadar. 750 bin TL'si hibe olarak veriliyor vatandaşa. Diğer 750'sini de oturmaya başladıktan 2 sene sonra başlamak üzere 10 sene vadeye bozuyoruz. Faizsiz. Yaklaşık aylık 6 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Yerinde dönüşüme 250 bin başvuru var.

DEPREM BÖLGESİ

Yılbaşına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz. Sonrasında her ay konutları teslim etmeye devam edeceğiz. Yani başladıktan sonra 1 yıl içinde tüm konutları teslim etmiş olacağız. Gelecek sene bu zamanlarda tüm evleri teslim etmiş olacağız.

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Malatya'da 5 bin kadar konutu sene başında teslim edeceğiz. Binlerce konuta başladık. Bunlar bizim 6-7 ay önce başladığımız yerleri. Şehirlerin merkezlerini özellikle inşa edelim isityoruz.

Kaba inşaatler başladı, hummalı bir çalışma var. Mimarlık grupları Malatya'ya özgün bir kimlik oluşması için özel çalışıyorlar. Malatya denilince o kimlik akla gelecek.

Deprem bölgelerinde, meydanlardan başlayarak çevreye uzanan kimlikli binalar inşa etmenin peşindeyiz.

Başladıktan 1 yıl sonra konutları teslim edeceğiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu konuda uluslararası bütün anlaşmalara taraf olduk. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık.

Doğayı en çok kirleten ülkeler, Hindistan, Çin, Rusya, ABD, AB ülkeleri... Türkiye'nin doğayı kirletme oranı yüzde 1'in altında.