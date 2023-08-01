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Bakan Özhaseki Meteoroloji verilerini paylaşıp uyardı: Bu saat aralarında dikkatli olun

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#Mehmet Özhaseki#Meteoroloji#Bakan Özhasek
Bakan Özhaseki Meteoroloji verilerini paylaşıp uyardı: Bu saat aralarında dikkatli olun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 21:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini resmi hesabından paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, paylaşımında şu ifadeleri kulandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz."

 

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#Mehmet Özhaseki#Meteoroloji#Bakan Özhasek

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