Bakan Özhaseki Meteoroloji verilerini paylaşıp uyardı: Bu saat aralarında dikkatli olun

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini resmi hesabından paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, paylaşımında şu ifadeleri kulandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz."