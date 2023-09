Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Şevki Eren Albayrak Cami ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, kazanıyorlar. Sonunda da toplumla paylaşıyorlar. Dışarıda hiç tanımadıkları insanların istifadesine sunuyorlar. Bir İslam alimi, özellikle hayırseverleri bal arılarına benzetiyor. Yani bal arıları, tabiata çıkarlar, çiçeklerin üzerinde güzel yerlerde gezerler, polenleri toplarlar. Sonra gelirler, saatlerce emek verirler. O emeklerinden dünyanın en güzel yiyeceği ortaya çıkar. Fakat hiç tadına bakmadan toplumun istifadesine sunarlar. Hayırseverler de böyledir. Aslında çok çalışıp zengin olup da biriktirenleri de biraz karıncaya benzetirler. Karıncayı severiz çok çalıştığı için. Durmadan gider gelir, uğraşır, gayret eder, bir şeyler toplar ama topladığı çer çöptür. Bir de ayak altındadır. Yani Allah kimseyi öyle etmesin. Bal arılarından etsin inşallah, bereketler versin" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EN GÜZEL ANLARIMIZI İÇİNDE PAYLAŞIRIZ'

Camilerin önemine değinen Bakan Özhaseki, "Aslında camileri sadece ibadet ettiğiniz ve 5 vakit açılan yerler gibi görmek doğru olmaz. En güzel anlarımız içinde paylaşırız, doğrudur bunlar. Ama bir taraftan da camilerimiz aslında Anadolu'da bizim medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir. Yani dışarıdan bir insan geldiğinde şöyle bir etrafa baktığında eğer cami kubbelerini ve minareleri görüyorsa, dakikası geldiğinde ezan seslerini duyuyorsa 'burası bir İslam beldesidir' der. Onun işareti de farklı bir anlam taşır. Lozan Mütarekesi'nde görüşmeler öncesinde şımaran o günkü Yunan ısrarla 'Edirne bizim' der. Daha bizimkilere söz gelmeden İngiliz heyeti bile der ki ya 'Tamam öyle diyorsunuz da şu Selimiye'yi ne yapacağız? Yani Selimiye kim, Yunan medeniyetine mi ait?' derler. O zaman iddialarından biraz vazgeçerler. Camilerin böyle bir anlamı da vardır. O yüzden bu camilerimizin yapılması lazım. Güzel olması lazım. İçine gelen insanların da içinden istifade ederek feyizle, bereketle inşallah buradan ayrılmaları lazım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'BU PARA HARCANACAK, BÜTÇEYE YÜK OLACAK'

Bakan Özhaseki, açılışın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Kocasinan Belediyesi 38 Yeni Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "6 ay kadar önce hepimizi derinden üzen, yasa boğan, 2 tane üst üste 9 saat arayla uzun süreli deprem yaşadık. Bu depremin neticesinde, bizim 14 milyon insanımız etkilendi. 18 şehirde hissedildi ve hasarlar var. Orada 680 bin civarında konut yıkıldı. 170 bin kadar da dükkan, iş yeri, ahır gibi tek katlı yerlerimiz yıkıldı. Bu, büyük bir hasar. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Bunun acısını zaten söylemeye gerek yok. Maddi hasarı sorarsanız; 100 milyar doların üzerinde olduğu her seferinde ifade ediliyor. Kolay değil. Bu para harcanacak ve nihayetinde bütçeye yük olarak geliyor. Enflasyonu dizginlemede de maliyenin işini iyice zorlaştırıyor. Ama o hasarın giderilmesi lazım" dedi.

Haberin Devamı

'AYAKTA BULUNAN BİNALAR DA YIKILMAK İÇİN SIRASINI BEKLİYOR'

Hatay'da birlik içinde çalışıldığını söyleyen Özhaseki, "Kayseri'miz yakın olduğu için, ilçeleriyle beraber Kahramanmaraş'a, doğru hücum ettiler. O bölgeye her gittiğimizde depremzedeler, Kayserililere hep dua ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde ne kadar belediyemiz varsa, Hatay'a gönderdik. Sonra baktım ki; Hatay'da çok ağır bir zayiat var. Çünkü 254 bin ev yıkılmış. 50 binden fazla iş yeri yıkılmış. Antakya'nın neredeyse yüzde 90'ı yok. Ayakta bulunan binalar da yıkılmak için sırasını bekliyor. Dehşet bir hasar. 100'e yakın ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, aylarca orada görev yaptılar. Üstelik bazı ilçelerde AK Parti yoktu ama olsun, orada hizmet ettik. Çünkü hepsi bizim insanımız. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprağı paylaşıyoruz. Çok şükür, hedeflerimiz aynı. Her tarafa koştuk, gayret ettik. Bizim gibi gayret eden birçok insan vardı. Millet olarak o hüznü çektiğimiz gibi yaraları sarmak için de gayret ediyoruz. Böyle bir milletiz. Bu milletin üyesi olmak; hepimiz için bir gurur vesilesidir" diye konuştu.

Haberin Devamı

'200 BİNDEN FAZLA KONUTUN İNŞAATINI BAŞLATTIK'

Deprem bölgesine öncelik verdiklerini belirten Özhaseki, "Aradan 6-7 ay geçti. Hasar büyük. Ama o günden beri çalışıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatını başlattık. İnşallah onlar, 3 ay sonra başlamak üzere hak sahiplerine dağılacak. Bu arada 'Yerinde dönüştürmek isteyenlere de biz destek vereceğiz' dedik. 200 binden fazla vatandaşımız da 'Evet, yerinde yapacağız, bize destek verin' dediler. Onlar için de zaten şimdi çalışma başlıyor. Kurallarımızı koyduk. Yapacaklarımızı ifade ettik. Orada çok hızlı bir şekilde vaziyet alarak devlet olarak, ne yapılması icap ediyorsa; emin olun en hızlı biçimde yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde de vatandaşlar, bizlere teşekkür ediyor. Biraz belki fedakarlık ediyoruz. Nihayetinde bizim bakanlık, başka belediye başkanlarına da kredi veren, hibe veren, işlerine yardımcı olan bir bakanlık. Bu dönemde veremiyoruz. Gelen arkadaşlara, 'Kusura bakmayın' diyoruz. Deprem diye bir gerçeklik var. 'Deprem bölgesinde insanlar bizden yardım beklerken, başka projelere para ayıramıyoruz' diyoruz. Onlardan da anlayış bekliyoruz. Hakikaten şu anda 1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil; konteyner kentte yaşıyorsa veya kira parasını veriyorsak, onları evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz. Önce borcumuzu ödemeliyiz. O insanlar güvenle bir evlerine oturmalı sonra bize dua etmeliler. Normale, çok hızlı bir vaziyette dönelim" dedi.

Haberin Devamı

ÜZÜM FESTİVALİNE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediyesi tarafından tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayında düzenlenen 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivaline katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Anadolu depremler açısından hareketli bir coğrafyada yer alıyor. Topraklarımızın yüzde 66'sı 1'inci derece ve 2'nci derecede deprem bölgesi. Nüfusun yüzde 70'ten fazlası buralarda yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı 60. Ölen insanımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar. Onun içimizde bıraktığı acı ise hiç anlatılacak gibi değil. Deprem Türkiye'nin kaderinde var. Bu ülke bir deprem ülkesi. Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde depreme maruz kalabilecek beş ülke sayılır. Birisi de Türkiye. O zaman biz her işimizi bu depremsellik üzerine kurmalıyız. Evimizi yaparken deprem olabileceği düşüncesiyle en sağlam yapmalıyız. Bilimsel her türlü veriye dayalı olarak ne öngörülmüşse tavizsiz bir şekilde bunu uygulamalıyız. Yoksa emin olun her deprem yaşandığında içimiz yanar. Dizlerimize vururuz, ah ederiz. Mevlana Hazretleri diyor ki 'Akıl dize vurup da ah etmek için değildir. Önceden öngörüp tedbir almak içindir.' Evet, biz de tedbirli olmalıyız" dedi.

'850 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YOK OLDU'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere değinen Bakan Özhaseki, "Orada 850 bin bağımsız birim yok oldu, 680 bini ev 170 bini iş yeri. Ölen insanlarımız, toprağa verdiğimiz canların sayısı 51 bin civarında. Etkilenen insan 14 milyon, yani bırakın asrın felaketi demeyi, bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük bela buydu. Bundan daha büyük bir belayla karşılaşmamıştık. Biz bir taraftan elbette ki tedbir alıp bundan sonra öyle sağlam konutlar yapacağız ki Allah'ın izniyle deprem geldiğinde sağlıklıca evimizde oturacağız. Hiç korkmayacağız. Bunun için de orada zaten evlere başladık. 200 bin tane ev yapılıyor şu anda. 200 bine yakın vatandaş müracaat etti, yerinde dönüştürmek istiyor, biz onları destekliyoruz. Ama burada belki hepimizin dikkat edeceği bir şey var. Böyle büyük bir felaket olduğunda eğer batıda olsaydı emin olun kolay kolay altından çıkamazlardı ve kalkamazlardı. Yurt dışından gelen misyon şefler de defalarca bunu yüzümüze söylediler. Amerika'da bir kasırga olmuştu hatırlayın ve o kasırgadan sonra 2 sene devlet neredeyse oraya gitmedi. İnsanlar geçenlerde gösteri yapıyorlardı. Biz bu felaketin olduğu andan itibaren ayaktaydık" diye konuştu.

'BİR DAHA AĞLAMAMAK İÇİN, ŞEHİRLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ'

Meclis'te geri dönüşüm konusunda yasalar çıkarılacağını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"deprem olduğunda bir daha ağlamamak için şehirlerde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Sağlıklı, güvenli konutlar yaparak önümüze öyle bakmak istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da kentsel dönüşüm konusunu takip ediyor ve destek veriyor. Aybaşında da inşallah Meclis'te yeni yasalar çıkacak. Bunları da çıkardıktan sonra daha hızlı bir vaziyette tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü yapmış olacağız."