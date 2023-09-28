Bakan Özhaseki: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak

Haberin Devamı

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türk milletinin Anadolu’daki bin yıllık tarihinde yaşanan en büyük afet olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği bu depremlerde en fazla hasar gören şehrin de Hatay olduğuna dikkat çekti.

“HATAY’IN MERKEZİNİ BAKANLIK OLARAK BİZ YAPIYORUZ”



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak yaraları sarmaya, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Depremde yitirilen nice canların acısını tarif etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Hatay, depremden çok büyük zarar gördü. Depremlerde, Hatay’da 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alan kullanılamaz hale geldi. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek rezerv alandaki çalışmalarımız ile gerekse ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Hatay’da 309 bin 872 bağımsız bölümü, her yerde söylediğimiz 4 kırmızı çizgimizden taviz vermeden inşa ediyoruz. Yine Hatay şehir merkezini Bakanlık olarak biz imar ve inşa ediyoruz.” dedi.

Haberin Devamı

“ESKİSİNDEN DAHA GÜVENLİ VE GÜZEL BİR ŞEHİR OLACAK”

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Depremde yıkılan yapıların dışında ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapıları da hızla temizliyoruz. Temellerimizi attık, atmaya devam ediyoruz. Biz Hatay’ı, merkezini, tüm bölgeyi mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla özel olarak çalıştık. Hatay’da, kentsel tasarım çalışması yapan dünya çapındaki 6 ayrı mimarlık grubuna çalışma yaptırdık. Bu çalışmaları da Hatay halkıyla, STK temsilcileriyle, Hatay’ın bütün sakinleriyle paylaştık. Hataylılar bu çalışmamızı çok beğendiler ve onayladılar. Biz de bu anlamda Hatay halkının onay verdiği çalışmalarımıza başladık. Şu anda bir taraftan enkazları kaldırılan ve aynı zamanda konutlarımızın yapımları devam eden Hatay’ı eski güzel günlerine kavuşturacağız. Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak. Bütün kültür varlığıyla, insan kaynağıyla, tarihi dokusuyla, yerel mimarisiyle Hatay’ı ihya edeceğiz. Hatay; eskisinden daha güvenli ve güzel bir şehir olacak. Hataylı kardeşlerim merak etmesin, onları en hızlı şekilde güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu konutlarına taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“KÜLTÜREL VARLIKLARA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ”

Hatay’daki kültürel varlıklar konusunda da hassasiyetle çalışıldığını belirten Bakan Özhaseki, “Depremde pek çok kültürel varlığımız da yıkıldı. Bu anlamda Hatay tarihi Meclis binamız büyük zarar gördü. Anadolu’daki ilk camimiz olan Habib-i Neccar Cami’nin büyük bir kısmı yıkıldı. Pek çok kilise, çarşı gibi tarihi eserler de depremin enkaza çevirdiği yapılar arasında yer aldı. Türkiye’nin bütün renklerini barındıran Hatay’ı, tüm kültür ve medeniyet birikimiyle ayağa kaldırıp eskisinden daha güvenli ve güzel hale getireceğiz” dedi.