×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Özhaseki: Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji
Bakan Özhaseki: Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 21:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Özhaseki, doğal oksijen kaynağı olan ormanlarda, havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlardan duyarlı davranmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Özhaseki#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!