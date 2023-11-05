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Bakan Özhaseki sayıyı açıkladı: EBİS ile 81 ilde 405 bin bina denetlendi

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#Mehmet Özhaseki#Yapı Denetimi#Deprem
Bakan Özhaseki sayıyı açıkladı: EBİS ile 81 ilde 405 bin bina denetlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 12:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yapılarımızı milli üretimimiz olan çiplerle denetliyor, binaların güvenli olmasını sağlıyoruz. Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile 81 ilde 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetledik" dedi.

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılarımızın daha sağlam ve güvenli olması için her bir aşamayı denetliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen EBİS ile yapı projelerindeki beton numunelerinin denetimini gerçekleştiriyoruz.

Bakan Özhaseki sayıyı açıkladı: EBİS ile 81 ilde 405 bin bina denetlendi

81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetledik. Yapılarımızı milli üretimimiz olan çiplerle denetliyor, binaların güvenli olmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki sayıyı açıkladı: EBİS ile 81 ilde 405 bin bina denetlendi

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EBİS DÜNYAYA AÇILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; EBİS ile içerisine yerleştirilen çipler sayesinde betonların hangi inşaattan, hangi beton mikserinden, ne zaman ve hangi saatte, kaç adet alındığı, hangi laboratuvarın, hangi personeli tarafından alındığı ve belirlenen sürelerde şantiye mahallindeki kür havuzunda bekletilip, bekletilmediği adım adım takip ediliyor. Ayrıca EBİS'te kullanılan ve betonların izlenmesini sağlayan çipler millileştirildi. Birçok ülke bu çipler için bakanlık ile görüşmelere başladı. Görüşmeler sonucunda Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan ile EBİS'in kurulumuna yönelik iş birliği protokolleri imzalandı. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile de görüşmeler sürüyor. 

Bakan Özhaseki sayıyı açıkladı: EBİS ile 81 ilde 405 bin bina denetlendi

 

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#Mehmet Özhaseki#Yapı Denetimi#Deprem

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