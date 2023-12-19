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Bakan Özhaseki: İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli

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#Mehmet Özhaseki#Afet#Dönüşüm
Bakan Özhaseki: İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 20:39

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklamaları şöyle:

Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.

"AFET BÖLGESİNDE KÖY EVLERİNİ 6-8 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"

(6 Şubat depreminden sonra) Afetin yaşandığı bölgede 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren yapının hasar tespitini yaptık. 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlayanları 1 yıl, çelik köy evlerini de 6-8 ayda teslim edeceğiz.

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"ŞEHRİ AFETLERE HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. Şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız.

 

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#Mehmet Özhaseki#Afet#Dönüşüm

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