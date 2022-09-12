Bakan Özer'den yeni eğitim- öğretim yılı mesajı

Haberin Devamı

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin mesajında; öğretmen, öğrenci ve velilere hitaben, "Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, 2022-2023 eğitim öğretim yılını başlatmış olmanın sevinci, heyecanı ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum. Eğitim hayatına yeni başlamış tüm öğrencilerimize 'aramıza hoş geldiniz' diyor, eğitim yolculuklarının başarılı ve güzel geçmesini diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kıymetli öğrencilerimizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümesi ve daha iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Her bir çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken birey olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Özer, "Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız. Değerli öğretmenler, geleceği inşa edecek çocuklarımızın yetişmesinde en büyük emeği ve payı olduğuna inandığımız siz değerli öğretmenlerimizin daima yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, dinlenmiş ve tazelenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi tüm ilgi, heyecan ve azimle öğrenme yolculuğunuzu sürdüreceğinize inanıyorum. Bu duygularla 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, eğitim ailemize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum" dedi.