Bakan Özer: Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mamak Belediye Başkanlığı arasında, mesleki eğitim merkezlerini tercih eden öğrencilerin desteklenmesi amacıyla ’Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü’ hazırlandı. Protokol, Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasında imzalandı.



’MESLEKİ EĞİTİMİN PRATİK KAPASİTESİ ARTMAYA BAŞLADI’



Burada konuşan Bakan Özer, mesleki eğitimin bu ülkenin kalkınmasındaki en kritik eğitim türlerinden biri olduğunu belirterek, bu alanda yapılan hizmetleri anlattı. Artık meslek liselerinin yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almaya başladığını dile getiren Özer, "Yani 28 Şubat sürecinin meslek liselerinden uzaklaştırmış olduğu öğrenci grubu, ilk kez meslek liseleriyle buluşmaya başladı. Yani tersine döndürülen akıntı tekrar normal yoluna girmiş oldu. Mesleki eğitimin pratik kapasitesi artmaya başladı, meslek liselerinde Ar-Ge çalışmaları yoğun bir şekilde, fikri mülkiyetle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Meslek liselerimizle, yurt dışına ihracat yapmaya başladık. Kovid-19 salgınındaki süreci bir düşünün. Eğer meslek liselerinin o artan üretim kapasitesi olmasaydı Türkiye bu zorlu koşulları kolay bir şekilde atlatabilir miydi? Hayır. Meslek liseleri maske üretti, dezenfektan üretti, tek kullanımlık önlük üretti, solunum cihazı üretti, maske makinesi üretti. 81 ilde, 922 ilçede bu ülkenin sağlık personelinden diğer vatandaşlarına kadar ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri hızlı bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaştırdı" dedi.



’TÜRKİYE’DEKİ ÇIRAK VE KALFA SAYISI 900 BİN 675’E YÜKSELDİ’



Ardından 87 binlerde aldıkları mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 2021’in sonunda 159 bine ulaştırdıklarını hatırlatan Bakan Özer, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan çırak, kalfa, usta sayısını artırabilmek için hem işveren için cazip hem de gençler için cazip bir mekanizmaya dönüştürdük. Aralık 2021’de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki çok önemli bir değişim TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Hedefimiz, 2022 yılının sonunda 159 bin olan çırak-kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Bugün itibarıyla, 10 ay gibi kısa sürede Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi. Hedefimiz artık kasım ayında bir milyon çırak ve kalfaya ulaşmak ve aralık ayında bir milyonun üzerine çıkarmak. Artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ’Çırak-kalfa bulamıyorum’ diye herhangi bir şikayetleri yok. Türkiye’nin her noktasında artık çırakların, kalfaların işletmelerde çok görünür bir şekilde sayıları artmaya başladı" diye konuştu.