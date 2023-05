Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek

Haberin Devamı

AK Parti'nin Ordu Milletvekili adayı da olan Bakan Özer, seçim çalışmalarını Ulubey ilçesinde sürdürdü. İlk olarak AK Parti Ulubey İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Özer, burada halka hitap etti. Türkiye'nin savunma, eğitim, sağlık gibi alanlarda kendisini geliştirmesinin bazı kesimleri tedirgin ettiğini belirten Özer, "Bugün tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirmesi; tesadüf bir şey değil. Geçen gün bir konuşmamda da söyledim; savunma sanayisinde özellikle son zamanlarda yapılanlar, bir şekilde gizli eller tarafından tartışma konusu olmaya başladı. 20 yıl önce savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesi sadece yüzde 20 idi. Çok az sayıda ürün üretiliyordu. Üretilen ürünün sadece yüzde 20'si, bizim yerli imalatımızdı. Bugün kapasite 10-20 kat artmasına rağmen yerli üretim miktarı da arttı, yüzde 80'e çıktı. Elbette bu birilerini tedirgin ediyor. Eğitimde tüm sorunların çözülmüş olması, birilerini tedirgin ediyor" dedi.

'NİYE 'ERDOĞAN GİTMELİ' DİYE BAŞLIK ATIYOR'

Özer, "Sanayi alanında üretim kapasitesinin artması, birilerini tedirgin ediyor. İşte o tedirginlik nedeniyle İngiliz The Economist gazetesi, 'Erdoğan gitmelidir' diye başlık atıyor. Niye? Türkiye'nin, milletin iradesinin ne olduğunu İngiliz The Economist gazetesi mi belirleyecek? Onlar mı yönlendirecekler? Hayır, sizler. Millet iradesi sandıkta tecelli edecek. Ulubeyli kardeşlerim; The Economist'in başlığına, tüm uluslararası odakların her türlü hokkabazlıklarına rağmen 20 yıldan beri tüm cephelerde milleti için hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

Özer, dertlerinin millete hizmet olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz; milletimize hizmet etmek. Bizim derdimiz; bu ülkenin çok daha güçlü hale gelmesi. Bizim derdimiz; bu ülkenin hiçbir uluslararası ihanet projesinin parçası olmadan, bölgesinde güçlü bir ülke olarak dikilmesidir" dedi. Öte yandan doğum günü olan Özer'e, sürpriz yapılarak pasta kesildi. (DHA)