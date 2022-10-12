Bakan Özer, Eğitim Reformu Girişimi yöneticileriyle bir araya geldi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, İstanbul’da yapılan toplantıda son yirmi yılda eğitimde gelinen noktaya işaret ederek okul öncesinden yükseköğrenime, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında Türkiye'nin OECD ortalamasına ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Özer, bazı basın yayın organlarında yaklaşık 800 bin kız çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı iddiasında bulunulduğunu belirterek bu iddianın gerçek dışı olduğunu ifade etti. Özer, kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırılmasının yanı sıra sunulan imkânlarla eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında kız çocuklarının erkek çocukları geçtiğini söyledi.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda Bakanlık olarak öğretmenleri her zaman desteklediklerini ifade eden Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere özgü bir meslek kanununu çıkardıklarını belirtti. Kanunun çıkarılmasından sonra bazı kesimler tarafından konunun manipüle edildiğini ifade eden Özer, bu kanunun bir başlangıç olduğunu, yeni iyileştirmelerle çok daha güzel noktalara getirileceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okullar arası imkân farklıklarının azaltılması için yürütülen faaliyetleri de aktardı.

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Toplantıda bulunan katılımcılar da yürütülen eğitim politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler. İstanbul'da düzenlenen toplantıya Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ERG Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Üstün Ergüder, ERG Direktörü Işık Tüzün, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ENKA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tara, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile ERG'yi destekleyen diğer kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.