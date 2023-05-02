Bakan Özer: 465 bin kişi okul, yurt ve öğretmenevlerimizde kaldı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda yapılan abide ve anıtların açılış törenine katıldı. Bakan Özer, 6 Şubat sabahı bakanlık olarak Malatya'da olduklarını, ardından da depremin etkilediği 10 ilde sahada olduklarını söyledi. Türkiye'nin son 2-3 yılda, 2 kritik eşikten geçtiğine işaret eden Özer, "Birisi Covid salgınıydı. Tüm dünya daha önce hiç hazırlık yapmadığı bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Türkiye o dönemde normalleştirmeyi hızlı bir şekilde yaptıysa bu eğitim kurumlarımızı normalleştirdiğimiz içindir. 1,5 yıl okullar kapalı kaldı ve çocuklarımız öğretmenlerinden uzaklaştı. İlk kez dünyada olduğu gibi Türkiye'de çocuklar sadece eğitim öğretim yapılan bir mekandan değil; psikososyal, duygusal gelişim yaptıkları, akranlarla etkileşime girdikleri, tüm eşitsizliklerin minimize edildiği bir mekandan mahrum kaldı. Bakan olduğumuz son 20 aya bakıyorum ve bu ülkenin geleceğine yaptığımız 2 kritik katkı var. Biri Covid'de her türlü koşula ve dayatmaya rağmen okulları açma iradesi göstermemiz. İkincisi 6 Şubat depremi ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte hızla sahada olmamız" ifadelerini kullandı.

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