Bakan Özer: 2023'te etkileşimli tahta sayısı 620 bine ulaşacak

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için yürütülen çalışmalar artarak devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesinin eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmada önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Teknoloji destekli öğrenme için etkileşimli tahta, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. Ayrıca öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini de artırıyor" dedi.

2023 sonu itibarıyla ülke genelinde örgün eğitim veren devlet okullarındaki tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu planlandığını, yeni açılan okulların ihtiyacını karşılamak üzere etkileşimli tahta alımının da devam edeceğini kaydeden Özer, "Örgün eğitim veren tüm devlet okullarımızda, dersliklere kurulumu tamamlanan etkileşimli tahta sayısı Nisan 2023 itibarıyla 560 bine ulaştı.

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Teslim süreci devam eden 15 bin etkileşimli tahtanın kurulumu haziran ayında tamamlanacak ve sayı 575 bine çıkacak. Ayrıca alım işlemleri devam eden 45 bin etkileşimli tahtanın 2023 yılı sonuna kadar kurulumunun tamamlanması planlandı. 45 bin etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlandığında tahta sayısı 620 bine ulaşacak ve böylece proje kapsamında olup aktif olarak kullanılan tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)