Bakan Özer: 14 Mayıs’taki büyük imtihandan da daha güçlü çıkacağız

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Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmaları kapsamında Aybastı ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Özer, “Bugün beyin göçünden bahsediyorlar. Türkiye ile ilgili bir algı operasyonu yapıp, sanki ülkede özgürlükler yokmuş gibi yetenekli gençlerimizin ülkeyi terk ettiğinden bahsediyorlar. Peki başörtüsü yasaklarından dolayı imkanı olan kadınlarımız yurt dışına gittikleri zaman beyin göçü olmuyor muydu? Ama umurlarında değildi. Bakın bu ülkenin imam hatip lisesine, meslek liselerine giden öğrencilerin hayatını kararttılar kat sayı uygulamasıyla. Amaç neydi? Amaç; dinini bilen, değerlerini bilen, kültürünü tanıyan vali olmasın istediler. Öğretmen olmasın istediler. İş adamı olmasın istediler. Peki kim kaldırdı bu uygulamayı? Sayın Cumhurbaşkanımız kaldırdı. Amaçlarına ulaşabildiler mi? Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.

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