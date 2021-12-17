Bakan Nebati: ‘Enflasyonun çok çok üstü’

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Bakan Nebati’nin dün TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

- “2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren de asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi ile ilgili de çalışma kararı alındığı Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu tarihi bir artıştır. Yüzde 50 olarak arttırıldı, net olarak. Hayırlı uğurlu olsun, damga ve gelir vergisinden de istisna tutma kararı aldık.

KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN 943 MİLYON TL

- b2022 Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecektir. 2002-2022 arasında asgari ücret 24.4 kat artarken enflasyon 6.4 kat arttı. Asgari ücretli 2003’de 203 kilogram ekmek alırken bugün 361 kilo ekmek alabilir, yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003’de asgari ücretle 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram, 2022’de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak.

- Berlin’de asgari ücret 1.585 euro, kira 1969 euro. Amsterdam’da 1701 euro ücret, 2 bin 622 euro kira. Türkiye’de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, şehir merkezinde ortalama kiramız 1261 Türk Lirası.

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- Gençlik programına 876.2 milyon lira, kadının güçlenmesi programına 943 milyon lira, çocukların korunmasına ayrılan kaynak 5.3 milyar liraya çıkarılmıştır.

- Eğitim bütçemizi 29.4 artışla 273.5 milyar liraya, sağlık sektörüne ayrılan toplam kaynağı yüzde 27.8 artışla 304.6 milyar liraya, sosyal yardıma ayrılan kaynağı yüzde 28.3 artışla 104.2 milyar liraya çıkardık.”