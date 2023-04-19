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Bakan Kurum'u gören vatandaş TOKİ sevincini gizleyemedi: Çok mutluyum, başka türlü ev sahibi olamazdım

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#Murat Kurum#TOKİ#Kartal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 19:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, İstanbul Kartal'da yaptığı esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı. Bakan Kurum'un, ziyaret sırasında TOKİ konutları kurasında hak sahibi olduğunu belirten bir vatandaş "“Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım" dedi. Bakan Kurum, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum’un, bir bijuteri dükkânında 52 yaşındaki Meltem Topgül ile yaşadığı diyalog dikkati çekti. Meltem Topgül, Bakan Kurum’u görünce heyecanı gizleyemeyerek, “Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım” dedi.

"BAŞKA TÜRLÜ EV SAHİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Kurum, Topgül’e “Ne zaman emekli oldunuz?” diye sordu. Topgül de, “SSK’dan, fabrikadan emekliyim. Başka türlü ev sahibi olmam bu şartlarda mümkün değil” yanıtını verdi. Bakan Kurum, hayırlı olsun diyerek, kendisini tebrik edip dükkândan ayrıldı.

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#Murat Kurum#TOKİ#Kartal

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