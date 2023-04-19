Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İnşallah cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Ocak ayında uzunca bir aranın adından sizlerle hasret gidermiştik. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs'ı silme götüreceksiniz. Vaktimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. 6'lı masa 7'li masa oldu, sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Bay bay Kemal'i ilan etmeyi başardılar. PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.

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"DEPREM BÖLGESİNDE BAKANLARIMIZ GECE GÜNDÜZ SAHADA"



TCG Anadolu Sirkeci'de binlerce kişi ziyaret ediyor. Seviniyorlar, mutlulukları var. Ama maalesef bu mutluluğa tahammül edemeyenler var. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. Tüm bu hazırlıkları yürütürken, deprem bölgesini ihmal etmedik. Bakanlarımız gece gündüz sahada. Biz de tüm illerimizi ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüm. Amacımız 319 bini 1 yıl içerisinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaprak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Devletimizin gücü ile bu hedefe ulaşacağız. Bayramın ikinci günü ilk köyevlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinden afete karşı tüm projeleri yönetiyoruz. Bayramın ilk günü İstanbul'da bununla ilgili müjdemiz olacak.

"EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"



Hem demokrasimizi geliştirmeye hem de kalkınmaya yönelik projelerimiz seçim beyannamemizde var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden hangi meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir. Bu topraklarda kurulan tüm devletlerin temelinde aile vardır. Aile bizim için kutsal. CHP, LGBT'yi destekleyebilir. Bunlar HDP ile beraber LGBT'cidir. O masanın etrafındaki yavrucuklardan bir şey duydunuz mu? Bunlarda aile kutsiyeti yok. Gençlerimizi sapkın akımlara yöneltmek için yapılan kampanyalar hız kazandı. Aile Kalkanı programı ile ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının emeklilik primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak vereceğiz. İş kurmadan, aile kurmaya kadar gençlerimizin yanından yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi destekleriyle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz. Her ailede en az 1 kişinin istihdama katılmasını sağlayacağız. İstihdam edilen kişinin gerekirse maaşını devlet olarak biz karşılayacağız.



