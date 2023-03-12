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1939 yÄ±lÄ±nda Trabzonâ€™un Of ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼rpÄ±nar kÃ¶yÃ¼nde doÄŸan Ali Haydar Varank, Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayata gÃ¶zlerini yumdu. Depremden etkilenen bÃ¶lgelerin sanayi tesislerini incelemek Ã¼zere bÃ¶lgede bulunan Bakan Varank ise acÄ± haberi Malatyaâ€™da aldÄ±.

AdÄ±yamanâ€™da bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantepâ€™ten uÃ§akla Ä°stanbulâ€™a geÃ§ti.



Ali Haydar Varank, 13 Martâ€™ta Fatih Camiiâ€™nde Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan EdirnekapÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilecek.

Bakan ve siyasetÃ§iler, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ÅŸu ifadeleri paylaÅŸtÄ±:

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Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mustafa Varank'Ä±n kÄ±ymetli babasÄ± Ali Haydar Varank amcamÄ±za CenabÄ± Allah'tan rahmet diliyorum.

MekÃ¢nÄ± cennet, makamÄ± Ã¢li olsun.

SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere ailesinin ve sevenlerinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.

ADALET BAKANI BEKÄ°R BOZDAÄž:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z DeÄŸerli KardeÅŸim Mustafa Varankâ€™Ä±n vefat eden muhterem babasÄ± Ali Haydar Varankâ€™a Allahâ€™tan rahmet;DeÄŸerli BakanÄ±mÄ±za ve ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim.

Rabbim,merhameti ve maÄŸfireti ile muamele eylesin

MekÃ¢nÄ± cennet,makÃ¢mÄ± Ã¢lÃ® olsun,inÅŸallah

HAZÄ°NE VE MALÄ°YE BAKANI NUREDDÄ°N NEBATÄ°:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Mustafa

Varank'Ä±n kÄ±ymetli babasÄ± Ali Haydar Varankâ€™Ä±n vefat haberini Ã¼zÃ¼lerek Ã¶ÄŸrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.

Rabbim mekanÄ±nÄ± cennet eylesin.

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ULAÅžTIRMA BAKANI ADÄ°L KARAÄ°SMAÄ°LOÄžLU:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Sn. Mustafa Varankâ€™Ä±n kÄ±ymetli babasÄ± Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet; BakanÄ±mÄ±za, ailesine ve sevenlerine sabÄ±rlar diliyorum.

MekanÄ± Cennet olsun.

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AK PARTÄ° MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° EMRULLAH Ä°ÅžLER:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Sn. Mustafa Varankâ€™Ä±n muhterem babasÄ± Ali Haydar Varank'Ä±n vefat haberini teessÃ¼rle Ã¶ÄŸrendim.

Merhuma Cenab-Ä± Allah'tan rahmet; Varank Ailesi baÅŸta olmak Ã¼zere; tÃ¼m yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.

Rabbim mekanÄ±nÄ± cennet eylesin.

ESENLER BELEDÄ°YE BAÅžKANI MEHMET TEVFÄ°K GÃ–KSU:

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Ä°nnÃ¢ lillÃ¢hi ve innÃ¢ ileyhi raciun

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Mustafa Varankâ€™Ä±n babasÄ± Ali Haydar Varank'Ä±n vefatÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendim. Merhum Ali Haydar amcamÄ±za YÃ¼ce Allah'tan rahmet; SayÄ±n BakanÄ±mÄ±za, ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar niyaz ediyorum. MekanÄ± cennet olsun.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHÄ°T KÄ°RÄ°ÅžÃ‡Ä°:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z, deÄŸerli dava arkadaÅŸÄ±m Mustafa Varank'Ä±n kÄ±ymetli babasÄ± Ali Haydar Varankâ€™a Rabbâ€™im rahmetiyle muamele eylesin.

Varank ailesine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum.

Merhumun mekÃ¢nÄ± cennet olsun.

ÅžANLIURFA BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANI ZEYNEL ABÄ°DÄ°N BEYAZGÃœL:

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Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mustafa Varank Beyefendiâ€™nin kÄ±ymetli babasÄ± Ali Haydar Varank'Ä±n vefat haberini Ã¼zÃ¼lerek Ã¶ÄŸrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet; BakanÄ±mÄ±za, ailesine ve tÃ¼m sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.

ENERJÄ° VE TABÄ°Ä° KAYNAKLAR BAKANI FATÄ°H DÃ–NMEZ:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Sn. Mustafa Varank'Ä±n muhterem babasÄ± Ali Haydar AmcamÄ±z Hak Ã¼zere yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nya hayatÄ±nda emanetini sahibine teslim etti.

Ali Haydar AmcamÄ±za Allah'tan rahmet, kÄ±ymetli BakanÄ±mÄ±za ve ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.

SAÄžLIK BAKANI FAHRETTÄ°N KOCA:

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DeÄŸerli arkadaÅŸÄ±m, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Mustafa Varankâ€™Ä±n babasÄ± Ali Haydar amcamÄ±z uzun sÃ¼ren bir hastalÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan hayata veda etti. Kendisine Allahâ€™tan rahmet; acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ailesine, dostlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. BÃ¼tÃ¼n kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n mekÃ¢nÄ± cennet olsun.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M BAÅžKANI FAHRETTÄ°N ALTUN:

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±mÄ±z Mustafa Varankâ€™Ä±n vefat eden muhterem babasÄ± Ali Haydar Varank beyefendiye Allah'tan rahmet, kÄ±ymetli BakanÄ±mÄ±za ve ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.