Bakan Kurum’dan müsilaja karşı öneri: Denize balık ilave etmeli

OKSİJEN DOĞRU YÖNTEM

(Marmara Denizi’nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar) Sonuçlar temmuz ayı sonu itibarıyla çıkacak. Bir tarafta artmış da, Pendik’te artmış görünüyor. Öbür tarafta daha yok, Körfez kötü biraz. Nefes alma noktasında sıkıntı var. Kirli olunca o kirlilik içerisinde oksijen alsa bile, belki oradaki canlılar yeniden o yaşam döngüsüne erişemiyor. Belki süreç içerisinde göreceğiz. Pendik Marina nispeten daha iyi. Arkadaşlar ‘orada olumlu bir şey var’ dediler. Oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Temmuz ayı sonunu görmek lazım. Ama bayağı bir toparladık biz, temizleme noktasında bayağı bir ilerleme kaydettik. Aşağıdaki normal döngüsel yaşamı devam ettirirsek, zaten kendi içinde balıklar onu yiyor, bitkiler besleniyor, yani bir döngü var zaten. Burada sorun onların aşırı üremesi ve o döngüde balık yemi olarak fazlası olunca ne oluyor, işte onlar ölüyor ve yukarıya vuruyor. Aslında birbirine yetse orada canlı, yiyecek, bitki o eşit döngü devam etse, sorun yok zaten, onu sağlamak lazım. Tabii onun üremesinin nedeni içerdeki azot ve fosfordan kaynaklı, kirlilikten kaynaklı. Kesin çözüm azot ve fosforda olması gereken seviyeyi yakalamaktır.

(Oksijen seviyesini artıracak cihazların yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı) İşte sonuçları göreceğiz, gördükten sonra karar vereceğiz. Ama denizdeki oksijenin artırılması lazım. Orada şüphe yok. Oksijenin artması, azot ve fosforun azalması lazım. Hedef o zaten. Bu çalışmalarla bunu yapmaya çalışıyoruz.

18 MİLYON CEZA KESTİK

(Müsilajı temizlemek için deniz bakterilerinin kullanılması) Bakteri işine de bakılıyor, takip ediliyor. Üniversitelerle yine çalışmaya devam ediyoruz. Denetim çok önemliydi. 8 bin 500 tane denetim yaptık, 18 milyon ceza kestik, 41 işletme kapatıldı. Bu da önemli. Bu bile fazla oksijen demek. Şu ana kadar 10 bin 700 metreküp müsilaj temizlendi. 408 karadan, 184 denizden olmak üzere toplam 592 bölgede çalışma yürütülüyor. İlk günkü o manzarayı ortadan kaldırdık. Tekrarlama ihtimali var tabii ama oradaki döngüyü kendine yetecek şekliyle ayarlarsak, bir sorun olmayacak.

ÖLÇÜM CİHAZI ZORUNLU

(Belediyelerin atıksuyu arıtmadan denize boşalttığı iddiası) Hepsine ölçüm cihazı takılıyor. Mevzuatı, yönetmeliği değiştiriyoruz. Biyolojik olsa da olmasa da giren su, çıkan su hepsinin denetimini yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bütün arıtma tesisleri ölçüm cihazı takmak zorunda kalacak. ister biyolojik olsun, ister normal olsun.

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