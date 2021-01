Bakan Kurum'dan CHP'li Öztunç'un sözlerine tepki

Tekirdağ programı kapsamında Marmaraereğlisi Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum, ardından Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu ve 100. Yıl mahalleleri ile Eski Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hemen hemen bütün alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Hız kesmeden yatırımlarımıza olanca hızıyla devam ediyoruz." diye konuştu.



Bakanlığını ilgilendiren konuların başında depremin geldiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Tekirdağ'ımızda bu konuda büyük acılar yaşadı. 1912 Şarköy depreminde 2 bin 600 vatandaşımızı kaybettik. Tekirdağımız Marmara ve bölgeye yakın depremlerde, birinci derece deprem bölgesi içerisinde olması hasebiyle, depremi hep yakından hissetti. Türkiye'mizin hiçbir yerinde aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz ve şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirelim istiyoruz. Bu çerçevede de ana gündem maddemiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü oldu."



Kurum, kent genelindeki tüm ilçelerde yapılması gereken kentsel dönüşüm projelerini istişare ettiklerini belirterek, hızlı bir şekilde hazırlanan deprem dönüşüm projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Kent genelinde 200 bin bina olduğunu anlatan Kurum, "Bu binaları incelediğimizde yüzde 60 binamız 2000 öncesi yapılar ve bunların da büyük bir kısmı risk içerisinde." dedi.



Kurum, kentteki Eski Sanayi Sitesi'ni şehrin dışındaki 148 bin metrekarelik alana taşıyacaklarını, Aydoğdu, Ertuğrul ve Yavuz mahallelerini kentsel dönüşüm alanı ilan ettiklerini ve Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde arkeolojik sit alanında kalan 300 konutu, yeni yapılacak konutlara taşıyacaklarını ifade etti. Tekirdağ'da ilçelerle birlikte toplam 6 Millet Bahçesi yapacaklarını aktaran Kurum, bunların 430 bin metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi.



CHP'Lİ ÖZTUNÇ'UN SÖZLERİNE TEPKİ



Bir gazetecinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un Elazığ'da kullandığı ifadelerle ilgili sorusu üzerine Kurum, depremle ilgili vatandaşın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Tabii kentsel ve deprem, dönüşüm, siyaset üstü bir meseledir deyip de gidip otobüsün üstünde 'Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Siz deprem sürecinde vatandaşın ihtiyacı ve problemine bakmayıp 11 ay sonra gelip orada 'Biz sizi uyarmaya ve kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir." diye konuştu.



"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" sözünü hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:



"Bunların tarlada izi yok, bunların yapılmış, inşa edilmiş, taş üstüne taş konulmuş durumları yok. Şimdi sen geliyorsun depremden 11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, orada ne acı ve üzüntüler çekildiğini bilmeden gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gelip boş laflar etmeyesin. Elazığ'da tam 20 bin bağımsız bölümden oluşan Elazığ ve Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, TOKİ'miz, İller Bankamız, UMKE'miz ve tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte 45 gün Elazığ'da ve Malatya'da vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik ve onların hüznüne ortak olduk. O acılarını bir an önce dindirebilmek amacıyla projelerimizi başlattık."



"Depremin üzerinden 11 ay geçti, 8 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik ve 20 bin konutu da etaplar halinde bitirip teslim edeceğiz." diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:



"Hem yerinde yapıyoruz hem vatandaşlarımızın rızasını alıyoruz hem de deprem üzerinden bir yıl geçmeden bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz her yerde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Onlar gibi otobüsün üstüne çıkıp boş laflar edip boş boş konuşmadık, hep icraat içerisinde, inşa eden tarafta ve eser üreten tarafta olduk ve olmaya devam edeceğiz. Milletimizin gönlünü ve duasını almaya devam edeceğiz. O gün Elazığ ve Malatya'da ne yaptıysak bugün İzmir'de, Giresun'da ve Tekirdağ'da aynısını yapacağız. Biz milletimizi düşünüyoruz, seviyoruz ve onlar gibi depremden 11 ay sonra gelip böyle boş laflar etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Söylediklerini de hem Elazığlı hem Malatyalı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarıma havale ediyorum."



Kurum, ardından AK Parti İl Başkanlığını ve Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti.