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Bakan Kurum'dan çevre temizliği hakkında kısa film paylaşımı

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#Murat Kurum#Çevre Temizliği#Atık
Bakan Kurumdan çevre temizliği hakkında kısa film paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 12:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından “Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ‘Ortak Evimiz Dünyamız’a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın.” mesajının verildiği “Atma!” adlı bir kısa film yayımladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından çevre bilincinin oluşturulması için hazırlanan “Atma” adlı kısa filmi resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Filmde “Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ‘Ortak Evimiz Dünyamız’a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın.” mesajları veriliyor.

Kısa filmde insanlar tarafından bilinçsizce doğaya atılan çeşitli atıkların çevreyi kirlettiği, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği anlatılıyor.

“ ‘HEM ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZ’A HEM DE ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARINA SAHİP ÇIKIN”

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Atıklar nedeniyle doğamızın tehlikede olduğuna dikkat çekilen kısa filmin sonunda insanların el birliği içerisinde gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için duyarlı olmaları gerektiği de vurgulandı.

 

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#Murat Kurum#Çevre Temizliği#Atık

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