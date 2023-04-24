Bakan Kurum Zeytinburnu’nda gençlerle bir araya geldi

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde 'İlk Oyum Ak Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a' programında gençlerle buluştu. Bakan Murat Kurum’a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere Ak Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları da eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, gençlerle hatıra fotoğrafı çekilerek sorularını yanıtladı.

"NEREDE VATANDAŞIMIZIN, GENÇLERİMİZİN BİZE İHTİYACI VARSA YANLARINDA OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Belediyemizle, teşkilatımızla, buradaki tüm genç kardeşlerimizle birlikte gece gündüz çalışacağız, koşturacağız. Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimiz için mücadele ediyor. Biz istiyoruz ki sevgili gençler, 81 ildeki tüm kardeşlerimiz eşit haklara sahip olsun. Ağrı'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da ne varsa İstanbul'da da aynısı olsun. İstanbul'da ne varsa, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkâri’de de aynısı olsun istiyoruz. Bu anlayışla ülkemizin her ilinde şu an toplam 208 tane üniversitemiz var. Gençlerimiz kendi şehirlerinde, annelerinin, babalarının yanında üniversiteye gidebiliyor. Orada mutlu, huzurlu bir şekilde eğitimini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA 18 YAŞINDAKİ GENCİMİZ TOKİ'MİZDEN EV ALABİLDİ"

Kurum, "Gençlerimizin istihdamına katkı sunabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanımız bir proje açıkladı. Üniversitede okuyan gençlerimiz için bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti uyguluyoruz. Yani uygun şartlarda alabiliyorsunuz. Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Gençlerimiz okul sürecinde birikimleriyle iş hayatına başladıkları zaman daha güvenle ve umutla başlasınlar diye bu bankayı kuruyoruz. Buradaki birikimlerle sizin iş hayatına atılımınıza destek oluyoruz. Üniversitede okuyan her gencimize 10 gigabayt ücretsiz internet sunuyoruz. Gençlerimizin hepsi 10 gigabayt internetten faydalanıyor, internete giriyor ve eğitimlerini sürdürüyorlar. Yine gençlerimiz için tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık. Gençlerimizin de dâhil olduğu bu kampanyayı düzenledik ve sosyal konutta uygun şartlarda ailelerinizle beraber ev alabilmenizin önünü açtık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev alabildi. Bu projeleri de devam ettireceğiz. Yine gençlerimiz için, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir proje açıkladık. Nedir biliyor musunuz? Yarısı Bizden kampanyası; oturduğunuz evde, annenizin, babanızın ve sizin güvenle yaşayabilmeniz için eğer evinizi dönüştürmek istiyorsanız, rızaya dayalı bir dönüşümle yapım bedelinin yarısını devletimiz karşılıyor. Ve TOKİ'miz ile gidiyoruz sizin evinizi depreme karşı güvenli hale getiriyoruz. İstanbul'da 200 bin konutu, yerinde gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz. Bu sayede trafik sorununu çözeceğiz, eksik otoparklarımızı yapacağız, yeni ilave toplanma alanları, yeşil alanlar, okullar, parklar ortaya çıkacak" dedi.