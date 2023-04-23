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Ölünce Hz. İsa ile taşınacaksınız vadiyle kandırıldılar... Kenya’daki "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 47'ye çıktı

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#Kenya#Açlık Tarikatı#Ceset
Ölünce Hz. İsa ile taşınacaksınız vadiyle kandırıldılar... Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasında bulunan ceset sayısı 47ye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 22:03

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 47’ye yükseldi.

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Kenya’da "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği bildirildi.

Ölünce Hz. İsa ile taşınacaksınız vadiyle kandırıldılar... Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasında bulunan ceset sayısı 47ye çıktı


İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.

Ölünce Hz. İsa ile taşınacaksınız vadiyle kandırıldılar... Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasında bulunan ceset sayısı 47ye çıktı


Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini belirtildi.

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Ölünce Hz. İsa ile taşınacaksınız vadiyle kandırıldılar... Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasında bulunan ceset sayısı 47ye çıktı

Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

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#Kenya#Açlık Tarikatı#Ceset

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