Bakan Kurum: Yaşadığımız acıların bir daha yaşanmaması için gece gündüz mücadele ediyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerinin sakinleriyle buluştu. Burada konuşan Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgiler verdi. Bakan Kurum, "Bugün İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde yaşadığımız acıların bir daha yaşanmaması için gece gündüz mücadele ediyoruz. Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sahada fiilen devam eden 93 bin konutumuzun inşası hızlı bir şekilde yürümektedir" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ TAMAMEN AÇMIŞ OLDUK"

Tuzla'daki bazı sitelerin rezerv yapı alanı içerisine alındığı müjdesini de veren Kurum, "Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık. Tabii rezerv yapı alanıyla birlikte hem KDV'den, vergiden, harçtan muafiyetleriniz oluyor. Yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir muafiyet söz konusu. Yine sizlerden gelen talep doğrultusunda kesin imar planlarımızı da yapmamız ve dönüşümün önünü açmamız gerekir. 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce buradaki hiçbir kardeşimin siyasi görüşüne, kimliğine, inancına ve mezhebine bakmaksızın hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Az önce saydığım site sakinlerinin rezerv alanından sonra tüm imar planları da onaylandı. Böylece 435 bağımsız bölümden oluşan ve yaklaşık bin 500 vatandaşımızın yaşadığı sitelerde sorunu çözerek, kentsel dönüşümün önünü tamamen açmış olduk" ifadelerini kullandı.