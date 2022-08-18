Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle flamingolar için bir dizi önlem alındığını ve alınan tedbirlerle Tuz Gölü’nün flamingo cenneti olmaya devam edeceğinin sözünü vermişti. Bakan Kurum, kısa sürede yapılan çalışmaların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tuz Gölü’nden flamingolarla ilgili anlık görüntüler paylaşarak, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde, tek bir flamingo yavrusunu bile kaybetmemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek şu bilgileri paylaşmıştı:

“Tuz Gölü’ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesiyle ilgili, ‘’Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü’nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.’’

Haberin Devamı

"ÇOK ŞÜKÜR ANADOLU’MUZUN ALLI TURNALARINI YAŞATTIK"

Bakan Kurum, bu kapsamda konuyla ilgili sosyal medya hesabından bugün de anlık görüntüler paylaşarak şunları ifade etti:

“Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu’muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar.”