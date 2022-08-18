Borsa İstanbul'da son bir yılda yüzde 177 yükseliş! Endeks tarihi rekorunu yeniledi

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Borsa İstanbul her gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. Güçlü yükselişle yatırımcıların güvenini tam olarak arkasına alan Borsa İstanbul, şirketlerin de güçlü kârlılıklarıyla göz dolduruyor. Borsa İstanbul güne 2979 puandan başladı. Gün içinde en yüksek 3007 puan seviyesine kadar çıktı.

3000 PUAN DA AŞILDI

Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe 1871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3007 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.

Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.

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ŞİRKETLER REKOR KÂR AÇIKLIYOR

Borsa İstanbul'a kote şirketler büyük kârlar açıklamaya başladı. Tarihi yüksek ciro ve kârlara ulaşan şirketlerin hisselerine yatırımcılar tasarruflarını yönlendirmeye başladı. Hem yükselişten hem de kârdan temettü geliri elde edecek olan yatırımcılar paralarını katlamaya devam ediyor.

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BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Bankacılık endeksi yılbaşından bu yana yüzde 85, son bir yılda ise yüzde 124 yükseldi.

Sanayi endeksi yılbaşından bu yana yüzde 43, son bir yılda ise 87 yükseldi. Sanayi endeksi yılbaşından bu yana yüzde 43, son bir yılda ise 87 yükseldi.

Holding endeksi yılbaşından bu yana yüzde 74.5, son bir yılda da yüzde 124 oranında yükseliş kaydetti.

YABANCI YATIRIMCILAR YENİDEN BORSA'YA GELİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre; Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar yeniden alıcı olarak görülmeye başladı. Geçtiğimiz hafta, yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da 270 milyon dolarla net alıcı oldu. Böylece, Kasım 2021 tarihinden bu yana Borsa'ya en yüksek yabancı yatırımcı girişi gerçekleşmiş oldu.