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Bakan Kurum paylaştı: Türkiye'nin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

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#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#İstanbul
Bakan Kurum paylaştı: Türkiyenin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 12:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak resmî sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışına az bir süre kaldığını belirten Bakan Kurum, “Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum paylaştı: Türkiyenin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

“ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ’NDE AFET TOPLANMA ALANI OLUŞTURULDU”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

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Bakan Kurum paylaştı: Türkiyenin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

“DOĞAL YAŞAM KÖYÜNDE VATANDAŞLAR DOĞAL ÜRÜNLER YETİŞTİREBİLECEK”

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

Bakan Kurum paylaştı: Türkiyenin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz


Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güney-kuzey istikametinde 2 buçuk kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Millet Bahçesindeki oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

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Bakan Kurum paylaştı: Türkiyenin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.

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#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#İstanbul

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