Bakan Kurum: Ne bize ne de muhalefete böyle bir hareketin yapılmasını doğru bulmuyoruz

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Hangi parti olursa olsun, demokrasi şöleni. Herkes siyasetini yapmalı söylemini gerçekleştirmelidir. Herhangi bir hareketin ne bize ne muhalefete yapılmasını doğru bulmuyorum. Erzurum'a mal edilemez. Erzurum genelinde özdeşleştirilmemesi lazım. Buradan bir mağduriyet oluşturulması da doğru değildir. Mağduriyet oluşturup personellerine mesaj at havalimanına gelsinler miting yap nedir bu. Şahsen doğru bulmuyorum.

Sen kendini masanı terör örgütlerine teröristlere dayarsan söyleriz. Hangi masada kimlerle oturduğuna bak. Öyle yaparsan biz söyleriz. Sen buradan konuşuyorsun Kandil'den seni savunuyorlar. Sen Millet Bahçemizi Amerikalı siyasetçiye verirsen biz söyleriz. Bu yatırım bugün yok mu? Biz halka arz yaptık. Kendisinin SSK genel müdürlüğü dışında işi yok. Kimse sizin kara kaşınız gözünüz için size para vermez.

Şu an fiilen yabancı yatırımcılar yatırım yapıyor. Sanki yeni bir şey varmış gibi vaat vermekle neyi elde edeceksiniz. Şimdi borcumuz yok IMF'den borç alacağız diyorlar. Dünyanın yaşadığı bir krizden geçtik. Aynısını Almanya, Amerika da yaşıyor. Akaryakıt arttı, ısınamadılar. Siz salgında doğalgazla ilgili sıkıntı yaşadınız mı? Togg üretiyorsunuz üretilmedi, TCG Anadolu yapıyorsunuz ne ihtiyaç vardı. Ne yapsanız karşısında gerek olmadığına dair algı var. Tedarik zincirinde sorun olmuş, siz de etkileneceksiniz dünya gibi. Enflasyonumuz şu anda düşüyor daha da düşecek. 14 Mayıs'ta dünya istikrarı görsün bakın bir anda nasıl düşecek.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA MİLLETİN BİR SEVGİSİ VAR"

Sayın cumhurbaşkanımıza milletin bir sevgisi var. Kızanlar da anneler babalar çocuklar da var. 2 gün önce hilalimizi kıranlar Fransız Alman gazeteleri 2 gün sonra görsel şov diye yazıyor. 2 gün önce hilali tahtı kırdınız. Şimdi büyük destek var. Bu sevda, bunu gösteriyor milletimiz. Algıyla sosyal medyayla olmuyor bu iş. İlk turda anketlerin tam aksine farklı bir oyla ilk turda bitireceğimizi düşünüyorum. (İlk turda bitmezse) Motivasyonumuzu kaybetmeyiz çalışırız milletimiz ne istiyorsa başımızın üstünde deriz.

"GELİP GÖRÜNTÜ VERME DIŞINDA HİZMET GÖRMEDİK BİZ"

Muhalefet deprem bölgesinde maalesef kendi ilinde... Biz daha önceki depremlerde İBB ve ABB ile günlerce mücadele ettik. En iyi ekipler bu belediyelerimizdeydi. Gelip görüntü verme dışında hizmet görmedik biz. Bizim belediyelerimiz uykusuz fazlasıyla orada kalarak hizmetlerini yaptılar. 142 bin konutun inşası başlaması şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Almanya gelişmiş bir ülke. Sel oldu günlerce enkaz kaldıramadılar. Biz bu süreçte enkazı kaldırmışız, konteyner kentlerin kurulumunu sağlamışız. İlk köy evlerimizi teslim etmişiz bu kolay mı? Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu gibi tutmayacağımız değil. 143 bin köy evi yapılacak, 38 bine başladık. 5 bin 800 de ahır var, 44 bin bağımsız bölüm inşasına başlamışız. Köy evlerinden kısım kısım bitirilenler var. 1 yıl içinde 650 bin konutu bitirip teslim edeceğiz. Bu anlayışla arkadaşlarımız çalışıyor. Biz oradan hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız.

1 aydır her gün deprem yaşıyoruz. Bu mantıkla hiçbir şekilde inşaat yapmamız lazım. Biz aynı anlayışla Elazığ Malatya'yı İzmir'i inşa ettik. Bizim yaptığımız konutlarda çizik yok. Kalıbı kurduk deprem oldu olabilir. Kalıpta deformasyon varsa düzeltiyoruz devam ediyoruz. Biz işimizi bu anlayışla yapıyoruz. TOKİ'yi ağızlarına almıyorlardı şimdi sırtı kalınlara iş yapıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Atarsın da ölçülü atarsın.

Uğraşmasanız millet tepki gösterir. Bu mücadeleyi etmediğimi düşünsem bir an o koltukta oturmam. Milletimiz bunu görüyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zihniyetin yönetimiyle bu hale gelmiştir. Çarpık kentleşmeyle buraya gelmiş. O günün sıkıntılarını çözmekle uğraşıyoruz. Büyüdük gelişiyoruz ama bir taraftan gelişmekte olan ülkeyiz. 6.7 milyon riskli konuttan bahsediyoruz. 1.5 milyonu İstanbul'da. Çok çabuk unutuyoruz nereden nereye geldiğimizi. Daha iyisi yok mu gibi algı içindeyiz. 2012'de bu seferberlik başlamış. 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Ben bizzat 81 ilde kentsel dönüşüm seferberliği başlatmışım. Ben üstüme düşen sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Biz kentsel dönüşüm çalışması başlattığımızda muhalefet milletin kafasını karıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz yanlış yapıyorsak sen yap doğrusunu. O da yok. Bu işin siyaseti olmaz. Ülkenin milli güvenlik meselesi diyoruz. 100 bin konut dönüştüreceğim diyor 4 yıl geçmiş dönüştürememişler. Baharlar gelecek diyor, millet bahar görmedi ki. Karda yollar kapanır. Nerede bahar.

Biz müteahhitlik sektöründe dünyada Çin'den sonra ikinciyiz. Biz gelir gelmez müteahhitlerimizi sınıflandırdık. Kriterlere ayırdık. Siz daha önce hastane yaptıysanız bilgiye sahipsiniz. Sınıflandırdık. Şimdi mühendisleri de sınıflandırıyoruz. Bunun için teknik proje çizecek arkadaşlarımıza sınıflandırma getiriyoruz. Yakın zamanda yayınlanır. Becerisi olanlar projeleri çizecek.