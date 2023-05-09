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TBMM Başkanvekili Celal Adan: Türk demokrasisi açısından utanç verici

Güncelleme Tarihi:

#Celal Adan#MHP#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 17:40

TBMM Grup Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adan, Millet İttifakı'nda seçimden önce bakanlıkların paylaşıldığını söyleyen Adan, "Türk demokrasisi açısından utanç verici. Milletimiz tavır koyacaktır. Muhalefetin söylediği bir şey yok." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' açıklamasına tepki gösteren Adan "Atatürk’ün kurduğu parti CHP, Kandil’i bıraksın HDP açıklamalarına baksın Ne diyor eş başkan, ’14 Mayıs’ta kazanacağız Öcalan hapishaneden çıkacak.’ Diyor." ifadelerini kullandı.

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Celal Adan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

THE ECONOMIST'E TEPKİ

Daha öncede bildiğini gibi Biden muhalefeti destekleme yönündeki iradesini biliyoruz. Türkiye siyasi mücadelesine devam ediyor. Bizi sevmeyen kıskanan ülkeler yarışa girmiş durumda. Muhalefet onurluysa çıkıp bunlara karşı çıkmalı. Milletimiz buna izin vermez. Türkiye kimseye teslim olmadan yoluna devam edecektir. Milletimiz 14 Mayıs’ta milletimizin zaferi olacaktır.

MİLLET İTTİFAKI'NIN BAKANLIK PAYLAŞIMI: UTANÇ VERİCİ

Türk demokrasisi açısından utanç verici. Milletimiz tavır koyacaktır. Muhalefetin söylediği bir şey yok.

Türkiye’ye karşı saldırılar var. Bunlara tavır koymuyorlar. Bu millet 14 Mayıs’ta bunları terhis edeceklerdir. Anketçiler bulmuşlar, ön plana çıkararak algı oluşturuyorlar. Bakınız sonlarını getirecektir. Türk milleti yapılan hizmetlerin büyüklüğünü görüyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ‘KANDİL’ AÇIKLAMASI

Atatürk’ün kurduğu parti CHP, Kandil’i bıraksın HDP açıklamalarına baksın Ne diyor eş başkan, ’14 Mayıs’ta kazanacağız Öcalan hapishaneden çıkacak.’ Diyor. Bu örgütün siyasi eş başkanının hapisten çıkmasını istiyorsanız bana oy verin diyor. Kandil’de yapılan açıklamaların çok ötesinde kardeşliğin bozulmasına yönelik açıklamalar var.

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#Celal Adan#MHP#Secim2023

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