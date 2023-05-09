TBMM Başkanvekili Celal Adan: Türk demokrasisi açısından utanç verici

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Celal Adan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

THE ECONOMIST'E TEPKİ

Daha öncede bildiğini gibi Biden muhalefeti destekleme yönündeki iradesini biliyoruz. Türkiye siyasi mücadelesine devam ediyor. Bizi sevmeyen kıskanan ülkeler yarışa girmiş durumda. Muhalefet onurluysa çıkıp bunlara karşı çıkmalı. Milletimiz buna izin vermez. Türkiye kimseye teslim olmadan yoluna devam edecektir. Milletimiz 14 Mayıs’ta milletimizin zaferi olacaktır.

MİLLET İTTİFAKI'NIN BAKANLIK PAYLAŞIMI: UTANÇ VERİCİ



Türk demokrasisi açısından utanç verici. Milletimiz tavır koyacaktır. Muhalefetin söylediği bir şey yok.

Türkiye’ye karşı saldırılar var. Bunlara tavır koymuyorlar. Bu millet 14 Mayıs’ta bunları terhis edeceklerdir. Anketçiler bulmuşlar, ön plana çıkararak algı oluşturuyorlar. Bakınız sonlarını getirecektir. Türk milleti yapılan hizmetlerin büyüklüğünü görüyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ‘KANDİL’ AÇIKLAMASI



Atatürk’ün kurduğu parti CHP, Kandil’i bıraksın HDP açıklamalarına baksın Ne diyor eş başkan, ’14 Mayıs’ta kazanacağız Öcalan hapishaneden çıkacak.’ Diyor. Bu örgütün siyasi eş başkanının hapisten çıkmasını istiyorsanız bana oy verin diyor. Kandil’de yapılan açıklamaların çok ötesinde kardeşliğin bozulmasına yönelik açıklamalar var.