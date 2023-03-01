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Bakan Kurum: İstanbul’da 1.5 milyon konutu taşıyacağız

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#İstanbul#Deprem#Murat Kurum
Bakan Kurum: İstanbul’da 1.5 milyon konutu taşıyacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olası İstanbul depremine karşı 1.5 milyon riskli konutun taşınacağını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olası İstanbul depremine karşı 1.5 milyon riskli konutun taşınacağını ifade etti. Kurum, “Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı, gerek Marmara Bölgesi’ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi, oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden gerçekleştireceğiz. İstanbul’da dönüşmesi gereken 1.5 milyon bağımsız bölüm mevcut. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bini için şu an İstanbul’da sadece Bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var.

İKİ REZERV ALAN

O riskli 1.5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1.5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız.”  

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#İstanbul#Deprem#Murat Kurum

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