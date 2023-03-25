Bakan Kurum, depremzedelerle iftar yaptı

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Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi’nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

ÇOCUKLARA OYUNCA DAĞITTI

Bakan Kurum, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Kurum, vatandaşlara konteyner çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.