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Bakan Kurum, depremzedelerle iftar yaptı

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#Kahramanmaraş#Nurdağı#Deprem
Bakan Kurum, depremzedelerle iftar yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 20:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi’nde depremzedeler ile iftar yaptı.

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Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi’nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

Bakan Kurum, depremzedelerle iftar yaptı

ÇOCUKLARA OYUNCA DAĞITTI

Bakan Kurum, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Kurum, vatandaşlara konteyner çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. 

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#Kahramanmaraş#Nurdağı#Deprem

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