Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum Çamlıca Camii'de teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Büyük Çamlıca Camii#İftar
Bakan Kurum Çamlıca Camiide teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge AK Parti Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyük Üsküdar İftarının ardından Büyük Çamlıca Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, Kadir Gecesi münasebetiyle irmik helvası, lokma ve gofret ikramında bulunarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara oyuncak dağıttı.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyük Üsküdar iftarı sonrasında teravih namazını Üsküdar’da 3 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Cami’sinde kıldı.

Teravih namazı sonrası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, cep telefonu ile fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle öz çekim yaptı. Kurum, vatandaşların kandilini kutlayarak, “Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı geceler” dedi.

Bakan Kurum Çamlıca Camiide teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Kurum, fotoğraf ve video çekimi sırasında çocuklara hediyeler dağıttı. Kurum ile fotoğraf çektiren bir genç, “Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizden razı olsun” dedi. Bakan Kurum ise teşekkür ederek karşılık verdi.

Haberin Devamı

Vatandaşları kırmayarak tek tek fotoğraf çekinen Bakan Kurum, lokma dağıtım noktasında ellerine eldiven giyerek vatandaşlara lokma, helva ve çikolata ikramında bulundu. Ardından vatandaşların sohbet eden Kurum, Fikirtepe ile ilgili taleplerine, “Bugün anahtarları verdik, ikinci, üçüncü etabı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız oradaydı” dedi. Kadınlar bu sırada “İnşallah. Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin” ifadesini kullandı. Bakan Kurum bu sırada “Merkez Çarşı’yı yeniliyoruz” bilgisini verdi. Bakan Kurum alandan ayrılırken tüm çocuklara hediye vererek, istek üzerine toplu fotoğraf çektirdi.

Bakan Kurum Çamlıca Camiide teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Kurum, daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek tek tek tokalaştı, gençlere okudukları okulları soran Kurum, sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çekinerek alandan ayrıldı.

Bakan Kurum Çamlıca Camiide teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Büyük Çamlıca Camii#İftar

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık