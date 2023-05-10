Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un yeşil koridoru olacak

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AK Parti, büyük İstanbul mitingini 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ne dediler?
“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”
Biz ne yaptık?
Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.
İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.
Ne dediler❓— Murat KURUM (@murat_kurum) May 10, 2023
“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”
Biz ne yaptık❓
Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.
İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak. pic.twitter.com/wR6pDbb6L7