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Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un yeşil koridoru olacak

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 09:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, proje tamamlandığında İstanbul'un yeşil koridoru olacağını ifade etti.

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AK Parti, büyük İstanbul mitingini 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ne dediler?

“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”

Biz ne yaptık?

Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.

İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.

 

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#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#İstanbul

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