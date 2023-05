Bakan Kurum: Adalar’da hiçbir tapu problemi kalmayacak’

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyükada’da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ilk olarak AK Parti stant ziyaretini gerçekleştirdi, daha sonra Hacı Osman Var Camii’nde ikindi namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Halk Eğitim Merkezi ziyaretinde bulunan Bakan Kurum’u Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası keman eşliğinde karşıladı. Bakan Kurum, ‘Adalar Vatandaşları ile Buluşma’ programına katıldı ve müjdeler verdi. Kurum’a Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşe Vural eşlik etti.

"BUGÜN İTİBARİYLE İSTANBUL’UMUZDA 533 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI’’



Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Şu anda İstanbul’un bu tarihi dönüşümünde, bu yüzyılın dönüşümünde, Yarısı Bizden kampanyamızda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Adalar’dan duysun. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 533 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. İstanbul’a söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. Ben Adalar’da yaşayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Adalar’ı hep birlikte yeşil doğasıyla, mavi sularıyla, özgün mimarisiyle koruyup istikbale taşıyacağız. Şimdiden Adalar’a ve İstanbul’a hayırlı, uğurlu olsun diyorum’’ dedi.

"ADALAR ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR’’



Adalar’a dolu dolu müjdelerle gelen Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Tabi, sadece bu kadar hizmetle gelmek bize yakışmaz. Adalar çok daha fazlasını hak ediyor. Bir: 9 ada ve 5 mahallemizde mülkiyet sorunlarına ilişkin tapu ve kadastro sicillerinde gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yaptık. Burada tapu sorununu ve uyuşmazlıkları çözdük. Hayırlı olsun. İki: Balıkların geçtiği noktalara kurulan dalyanlardan vatandaşlarımız şikayetçiydi. Hemen harekete geçtik Burgazada ve Büyükada’daki dalyan alanlarını kaldırdık. Buralarda rahatlıkla balıkçılık yapabilirsiniz. Üç: Adalar'ın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Büyükada’da Şehit Murat Yüksel İlkokulunu ve Kınalıada’da Mehmetçik İlkokulunu afetlere karşı dirençli hale getirip gençlerimize hizmetlerimizi sunuyoruz, sizlere kazandırıyoruz. Büyükada’da bin öğrenci kapasiteli 125. Yıl İlköğretim Okulumuzun inşaatı da son sürat devam ediyor. Yavrularımıza, evlatlarımıza, miniklerimize söz 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz. Dört: Kınalıada’daki sağlık ocağımızı bir ay içerisinde Büyükada’daki kapalı spor salonumuzu Ağustos ayında sizlere kazandırıyoruz. Beş: Adalar deyince akla deniz ve iskele gelir. Yük taşımacılığı yapan esnafımızın bizden talepleri olmuştu. Onların iskele müracaatlarını sonuçlandırdık. Böylelikle Adalar’a değer katmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin spor yapabilmesi için arazi devir teslim sürecimiz tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde 'hep kardeşliğin kazanacağı' futbol sahamız hizmetinizde olacak.’’

''KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULUMUZDAN KARAR ÇIKTI''



Sözlerine devam eden Kurum, "Yedi: Kınalı Ada, Burgazada ve Heybeliada’ya ekonomi ve istihdam açısından büyük değer katacak su ürünleri kooperatiflerimizin kiralama süreçlerini tamamlayarak balıkçı esnafımızın dört gözle beklediği sorunu çözdük. Sekiz: Kınalı Ada’nın uzun süreli su ihtiyacına cevap verebilecek hijyen şartlarına uygun paslanmaz çelikten su depomuz hazır. Dokuz: Büyükada ve Tavşan Adası arasını koruma alanı ilan ederek Marmara Denizi’nde lamba avcılığının yasaklanması ve doğal yaşamın yapay resiflerle desteklenmesi projelerini yürüterek Adalar’ın maviliklerini ve canlılarını güvence altına almıştık. Tabi koruma alanını genişletilmesi ile ilgili sürecimiz devam ediyor. Sizlerin de talepleri var. Biz de ilgili tüm kurullarımızla üzerinde çalışıyoruz. Adalar’ı bir bütün olarak mavilikleriyle, yeşillikleriyle, doğal güzellikleriyle istikbale taşıyacağız. On: Büyükada’da Emlak Konut eliyle Hacı Ali Osman Var Camii'ni hizmete hazır hale getirdik. İskeleye 400 metre mesafedeki iki katlı olarak, modern mimariyle inşa ettiğimiz camimiz, hayırlı, uğurlu olsun. On bir: Tabi Adalar’ımız çok geniş bir kültür hazinesine sahip. Biz de bu potansiyelin farkındayız. İşte bugün de bu hazineye değer katacak çok önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. İnşallah Adalar’ımıza bir Kültür ve Sanat Merkezi inşa ediyoruz. On iki: Şimdi asıl müjdemize geliyorum. Hazır mıyız? Adalar’ımızın uzun yıllardır beklediği muştuyu veriyorum. Doğal güzelliklerin korunacağı kültür hazinemizin korunacağı, Adalar'ımızın 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını biz takip ediyorduk. Bugün sizleri yakından ilgilendiren güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuzdan karar çıktı. Önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Adalar’da imar problemini çözüyoruz ve bundan sonra da Adalar’da hiçbir tapu problemi kalmayacak. Sorunu kökten çözmüş olacağız, Adalar için, İstanbul için, sizler için, hayırlı, uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.