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Bakan Koca'dan "Türk vatandaşı olmayan bir kişi hekimlik yapıyor" iddiasına cevap

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#Fahrettin Koca#Hekim#Malatya İnönü Üniversitesi
Bakan Kocadan Türk vatandaşı olmayan bir kişi hekimlik yapıyor iddiasına cevap
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 18:41

Türk vatandaşı olmayan bir kişinin Türkiye'de hekimlik yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca "İddialar yanlıştır, sorumluluktan uzaktır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk vatandaşı olmayan bir kişinin hekimlik yaptığına yönelik sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

"TÜRKİYE, VATANDAŞI OLMAYAN TEK HEKİMİ BİLE ÇALIŞTIRMIYOR"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de hekimlik yapmanın şartlarından birinin Türk vatandaşı olmak olduğunu belirterek, "Aksi mümkün değildir. İddialar yanlıştır, sorumluluktan uzaktır. Sosyal medyada, vatandaşımız olmayan bir kişinin ülkemizde hekimlik yaptığını ileri süren veya buna benzer başka iddiaların sahipleri, uygulamada dışına çıkılması mümkün olmayan mevzuattan habersizler. Öte yandan, adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021'te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021'de ise diploması tescil edilmiştir. 100'üncü dönem devlet hizmeti yükümlülüğü listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" ifadelerini kullandı. 

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#Fahrettin Koca#Hekim#Malatya İnönü Üniversitesi

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