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GeriGündem Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı 
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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 21:57,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı 

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Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı 
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." dedi. 

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur'la tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullandı.

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